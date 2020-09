Anna Lou Castoldi: “Mio padre Morgan? Assolutamente genio” (Di sabato 19 settembre 2020) Anna Lou Castoldi. La figlia di Asia Argento e del cantante Morgan parla del padre e del suo debutto su Baby 3, serie Netflix Classe 2001, 19 anni: stessa grinta e fascino dei suoi genitori sopra le righe. Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e del cantante, ex Bluvertigo, Morgan, debutta nei panni di … L'articolo Anna Lou Castoldi: “Mio padre Morgan? Assolutamente genio” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020)Lou. La figlia di Asia Argento e del cantanteparla dele del suo debutto su Baby 3, serie Netflix Classe 2001, 19 anni: stessa grinta e fascino dei suoi genitori sopra le righe.Lou, figlia di Asia Argento e del cantante, ex Bluvertigo,, debutta nei panni di … L'articoloLou: “Miogenio” proviene da YesLife.it.

anna_tpwk_ : @fearlessdlibyh Li ascolto tutti ma ho nel cuore Harry e Lou - Wallee___ : Ma Anna Lou va per promuovere baby? #noneladurso - LilTere : #BabyNetflix io che guardo Anna Lou Castoldi e ricordo come fosse ieri lo stupore della notizia che Morgan e Asia A… - soffiamisulcuor : Lo sapevate che Anna Lou Castoldi che in #Baby3 interpreta Aurora è la figlia di Asia Argento e Morgan ? .… - anna_trevi06 : RT @Mari_perfectnow: Direi che è un'ottima scusa per spammare questa foto poco conosciuta di Lou <3 #AlwaysProud -