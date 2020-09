Altri 11 contagiati nel salernitano (Di sabato 19 settembre 2020) Altri 11 casi di positività al covid – 19 sono stati registrati nella giornata di ieri tra Salerno e provincia. A comunicarlo come di consuento, il bollettino del Asl. Undici casi registrati tutti in provincia e nessuno a Salerno città. I primi quattro casi sono stati registrati a Sarno. Altri tre casi invece sono stati registrati a Sala Consilina. In tarda serata invece è stato riscontrato un caso ad Agropoli, uno a Scafati, un altro caso ad Angri ed uno ad Ascea. Qui a risultare positivo è stato un cittadino albanese senza fissa dimora. Complessivamente nell’intera giornata di ieri sono stati 776 i tamponi processati nelle due sedute, un record, fanno sapere dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. In aumento anche i casi di covid registrati in tutta la regione. Nella giornata di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 19 settembre 2020)11 casi di positività al covid – 19 sono stati registrati nella giornata di ieri tra Salerno e provincia. A comunicarlo come di consuento, il bollettino del Asl. Undici casi registrati tutti in provincia e nessuno a Salerno città. I primi quattro casi sono stati registrati a Sarno.tre casi invece sono stati registrati a Sala Consilina. In tarda serata invece è stato riscontrato un caso ad Agropoli, uno a Scafati, un altro caso ad Angri ed uno ad Ascea. Qui a risultare positivo è stato un cittadino albanese senza fissa dimora. Complessivamente nell’intera giornata di ieri sono stati 776 i tamponi processati nelle due sedute, un record, fanno sapere dall’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. In aumento anche i casi di covid registrati in tutta la regione. Nella giornata di ...

Anche i più piccoli se ne sono fatti una ragione. E quando preparano lo zainetto insieme a pastelli, diario e portapenne, sanno che non devono dimenticare la mascherina. Obbligatoria per tutti i bambi ...

La Spezia - La Twitter-mania ha contagiato un po' tutti. Per alcuni è una finestra sul mondo, per altri strumento di aggiornamento, per altri ancora divertente vezzo serio o semi-serio. Per CDS è sopr ...

La brucellosi si può contrarre in tre modi distinti: attraverso il consumo di cibi e bevande di origine animale contaminati; inalando direttamente i batteri ed entrando in contatto con animali infetti ...

