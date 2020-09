Serie C 2020 2021 | diramati gli orari delle gare del prossimo campionato | il comunicato

Leggi su mediagol

(Di venerdì 18 settembre 2020) Dopo il calendario dei tre gironi, la Lega Pro, ha diramato anche glisfide delC, il calendario del Palermo: tutte le partite didei rosanero della stagioneLesi disputeranno nella giornata di domenica - eccetto i turni infrasettimanali e la 1quindicesima giornata di ritorno - con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì. Saranno determinati tre anticipi il sabato (uno per girone) e un posticipo il lunedì. Ledella domenica saranno programmate alle ore 15.00 e alle ore 17.30. Per gli anticipi e per i posticipi, invece, la Lega Pro indicherà l’20.45. I ...