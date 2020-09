"Saccente e col ditino alzato". Mentana massacra Concita De Gregorio, maestrina rossa anti-Salvini (Di venerdì 18 settembre 2020) L'inchiesta che dovrebbe inchiodare Matteo Salvini e la Lega? Quisquilie, o quasi. Enrico Mentana, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, affronta il tema dell'indagine che ha portato all'arresto di tre commercialisti vicini al Carroccio, partita da una presunta cresta sulla compravendita del capannone della Lombardia Film Commission a Cormano. "In molti, nel Paese reale, dicono che i commercialisti fanno questo sempre - allarga le braccia il direttore del TgLa7 -. Io non la penso così, però è vero che è difficile vedere qui le stimmate di un grave caso internazionale. Un conto sono i 49 milioni, un conto sono gli 800mila euro...". "In 28 anni, da Tangentopoli in poi - sottolinea Mentana -, abbiamo visto tante inchieste, con l'arroccamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) L'inchiesta che dovrebbe inchiodare Matteoe la Lega? Quisquilie, o quasi. Enrico, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, affronta il tema dell'indagine che ha portato all'arresto di tre commercialisti vicini al Carroccio, partita da una presunta cresta sulla compravendita del capannone della Lombardia Film Commission a Cormano. "In molti, nel Paese reale, dicono che i commercialisti fanno questo sempre - allarga le braccia il direttore del TgLa7 -. Io non la penso così, però è vero che è difficile vedere qui le stimmate di un grave caso internazionale. Un conto sono i 49 milioni, un conto sono gli 800mila euro...". "In 28 anni, da Tangentopoli in poi - sottolinea-, abbiamo visto tante inchieste, con l'arroccamento ...

L’ultimo saluto a Ennio Saccenti alla Misericordia

Ennio Saccenti, 80 anni, trovato morto nella sua abitazione sabato, è stato ricordato ieri pomeriggio con una breve cerimonia alle cappelle del commiato della Misericordia dove era presente una delega ...

Morto l’ex partigiano Saccenti, il corpo trovato dopo quasi un mese

PRATO, 14 settembre 2020 - Lo ha trovato il figlio dopo essersi insospettito quando il cellulare del padre è risultato spento. La triste scoperta è stata fatta sabato sera: Ennio Saccenti, 80 anni, ex ...

