Roma L’arte contemporanea è a Villa Borghese con Back to Nature

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 18 settembre 2020) Fino al 13 dicembre 2020 il parco di, uno dei parchi storici più famosi e amati di, ospiteràto. Arte, a cura di Costantino D’Orazio. Un progetto espositivo inedito che riflette sul futuro e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con la natura, in questo complicato periodo di cambiamenti climatici e di pandemia. In mostra, ad ingresso gratuito, una serie di installazioni pensate per essere esposte all’aperto e apprezzate da tutti coloro che frequenteranno il parco, appositamente progettate o reinventate per l’occasione da artisti di rilievo internazionale come Andreco, Mario Merz, Mimmo Paladino, Benedetto Pietrchi, ...