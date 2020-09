Nuovo proprietario Parma, Krause è arrivato in città: le prime immagini (Di venerdì 18 settembre 2020) Nuovo proprietario Parma, Krause è arrivato in città: le prime immagini, è iniziata una nuova era per il club ducale Il Nuovo proprietario del Parma Kyle Krause è in città. Il Nuovo presidente – come riportato dal Sky Sport – sta visitando il centro storico e a breve inizierà l’iter per il passaggio di consegne. Inizia una nuova era in casa Parma: i ducali cambiano ancora proprietà, diventando così un’altra società italiana guidata da un proprietario statunitense. Nelle prossime ore arriverà anche il comunicato ufficiale. The ‘new era’ is gonna ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020)in città: le, è iniziata una nuova era per il club ducale IldelKyleè in città. Ilpresidente – come riportato dal Sky Sport – sta visitando il centro storico e a breve inizierà l’iter per il passaggio di consegne. Inizia una nuova era in casa: i ducali cambiano ancora proprietà, diventando così un’altra società italiana guidata da unstatunitense. Nelle prossime ore arriverà anche il comunicato ufficiale. The ‘new era’ is gonna ...

DiMarzio : È arrivato in Italia il nuovo proprietario del @1913parmacalcio, @Kyle_J_Krause The new owner of @1913parmacalcio… - Solano_56 : Dan #Friedkin e’ arrivato a Roma Il nuovo proprietario della #Roma atterrato in Italia qualche giorno fa a Venezia - 100x100Napoli : E' arrivato in #Italia il nuovo proprietario del #Parma. - dayfootball1981 : Il nuovo proprietario del Parma,comunque,ha nella sua storia la Juventus. Al prossimo evento a favore della Juve ch… - UgoBaroni : RT @DiMarzio: È arrivato in Italia il nuovo proprietario del @1913parmacalcio, @Kyle_J_Krause The new owner of @1913parmacalcio, @Kyle_J_… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo proprietario Krause ‘cancella’ la Juve: il gesto del nuovo proprietario del Parma – VIDEO Juventus News 24 Corleone, proprietario di case percepisce il reddito di cittadinanza: denunciato

10:49Piantagione di marijuana e furto di energia elettrica: a Misilmeri scatta un arresto 10:49Corleone, proprietario di case percepisce il reddito di cittadinanza: denunciato 10:49Un arsenale tra i m ...

Williams: “Pandemia colpo di grazia per la famiglia”

Claire Williams è ora una donna che può ricostruirsi una vita lontana dalla Formula 1, quell’impegno familiare che l’aveva coinvolta 24 ore su 24 alla caccia di un posto migliore nello schieramento. F ...

Krause e figli saranno al Tardini per l’esordio contro il Napoli

Domenica al Tardini, in occasione dell’esordio del Parma contro il Napoli di Gattuso, ci sarà la famiglia Krause al completo (è già in città da almeno un paio di giorni). Il padre Kyle e i figli Tanne ...

10:49Piantagione di marijuana e furto di energia elettrica: a Misilmeri scatta un arresto 10:49Corleone, proprietario di case percepisce il reddito di cittadinanza: denunciato 10:49Un arsenale tra i m ...Claire Williams è ora una donna che può ricostruirsi una vita lontana dalla Formula 1, quell’impegno familiare che l’aveva coinvolta 24 ore su 24 alla caccia di un posto migliore nello schieramento. F ...Domenica al Tardini, in occasione dell’esordio del Parma contro il Napoli di Gattuso, ci sarà la famiglia Krause al completo (è già in città da almeno un paio di giorni). Il padre Kyle e i figli Tanne ...