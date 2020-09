Migranti: 48 in mare da Open Arms davanti porto di Palermo (Di venerdì 18 settembre 2020) Palermo, 18 SET - Altri 48 Migranti, che si trovavano a bordo della Open Arms, da due giorni in rada davanti al porto di Palermo, si sono buttati in mare per tentare di raggiungere la costa. A bordo c'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 SET - Altri 48, che si trovavano a bordo della, da due giorni in radaaldi, si sono buttati inper tentare di raggiungere la costa. A bordo c'...

