Linus rinnova e rilancia Radio Capital | “È sempre stata bellissima ma poche soddisfazioni in termini di numeri e fatturato Ora si cambia”

(Di venerdì 18 settembre 2020) L’emozione del debutto e anche gran fermento per un restyling totale alle Terrazza Martini di Milano per il direttore editoriale del compartodel gruppo Gedi (, Deejay e m2o)che ha presentato la nuova. Spicca l’arrivo dei conduttorifonici come Daria Bignardi, Benedetta Parodi, Pif e Selvaggia Lucarelli. “That’s Life” è il claim discelto non a caso. La linea editoriale che èdettata dal direttore va nella direzione del racconto. “Questa è la partenza di una nuova fase di unache esiste da 23 anni. È unache haavuto una ...

MILANO – “Penso a una radio di grande personalità, capace di reinterpretare in chiave contemporanea la propria essenza fatta di musica e informazione. Capital è la radio perfetta per i tempi che stiam ...'That’s Life'. Questo è il claim con il quale Radio Capital annuncia l’evoluzione in atto, una rivisitazione sostanziale su forma e contenuto del proprio brand, che il 21 settembre prossimo dà il via ...(ANSA) - MILANO, 16 SET - "Penso a una radio di grande personalità, capace di reinterpretare in chiave contemporanea la propria essenza fatta di musica e informazione. Capital è la radio perfetta per ...