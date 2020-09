Cina, fuga di batteri da laboratorio (Di venerdì 18 settembre 2020) Diverse migliaia di persone nel nord-ovest della Cina sono risultate positive alla brucellosi, dopo una “perdita” da un’azienda biofarmaceutica lo scorso anno. Cina, infette oltre 3000 persone La Commissione Sanitaria di Lanzhou, capoluogo della provincia di Gansu, ha confermato che 3.245 persone hanno contratto la malattia, spesso causata dal contatto con il bestiame portatore del batterio. La malattia, nota anche come febbre di Malta o febbre mediterranea, può causare sintomi tra cui mal di testa, dolori muscolari, febbre e affaticamento. Sebbene questi possano ridursi, alcuni sintomi possono diventare cronici o non scomparire mai, come l’artrite o il rigonfiamento di alcuni organi, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La maggior parte delle persone viene infettata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Diverse migliaia di persone nel nord-ovest dellasono risultate positive alla brucellosi, dopo una “perdita” da un’azienda biofarmaceutica lo scorso anno., infette oltre 3000 persone La Commissione Sanitaria di Lanzhou, capoluogo della provincia di Gansu, ha confermato che 3.245 persone hanno contratto la malattia, spesso causata dal contatto con il bestiame portatore delo. La malattia, nota anche come febbre di Malta o febbre mediterranea, può causare sintomi tra cui mal di testa, dolori muscolari, febbre e affaticamento. Sebbene questi possano ridursi, alcuni sintomi possono diventare cronici o non scomparire mai, come l’artrite o il rigonfiamento di alcuni organi, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La maggior parte delle persone viene infettata ...

