Calciomercato Juventus, ultim'ora nella notte: "Contatti in corso" (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus subisce una nuova scossa e, dopo aver praticamente definito nei minimi dettagli l'arrivo di Edin Dzeko, per il quale si attenderebbe la fumata bianca decisiva dopo le visite mediche, sarebbe pronto a vivere un nuovo colpo di scena. Gli aggiornamenti vanno avanti di ora in ora e le sorprese non finiscono mai di stupire tifosi e addetti ai lavori: l'ultima in ordine di tempo arriva dalle news riportate nella scorsa notte da Sportitalia, che spiega come nella rosa dei potenziali candidati per l'attacco di Andrea Pirlo si sarebbe aggiunto un nome: Fabio Paratici, infatti, avrebbe avuto dei contatti con niente meno che Stephan El Shaarawy, l'ex Roma che da alcune settimane sembra vicino ad un ritorno in Italia.

DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - leclerckkonenn7 : 18º giorno di calciomercato Khedira, De Sciglio, Danilo, Rugani, Chiellini e Bonucci fanno ancora parte della Juven… - CMercato24H24 : Marko #Pjaca saluta la #Juventus: sarà un nuovo calciatore del #Genoa. Il croato arriverà in Liguria in prestito se… -