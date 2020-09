Calciomercato Juventus, non solo Aouar: altro top a centrocampo (Di venerdì 18 settembre 2020) Un suggestivo scambio di mercato avrebbe investito il mondo Juventus nelle ultime ore. Il reparto particolarmente monitorato, dopo la sempre più probabile chiusura dell’affare Dzeko, sarebbe il centrocampo. Paratici sarebbe infatti ancora alla ricerca di un vero TOP player da poter affiancare ai già promettenti mediani bianconeri, ovvero Bentancur e Arthur. Ma la presunta partenza del primo potrebbe costringere la dirigenza bianconera a rituffarsi sul mercato con ancora più urgenza. Il possibile addio di Khedira, ambito in Premier League, potrebbe liberare il tanto atteso posto in rosa per far spazio ad un gioiello di grande qualità, come ad esempio Aouar. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ultim'ora nella notte: "Contatti in corso" LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Un suggestivo scambio di mercato avrebbe investito il mondonelle ultime ore. Il reparto particolarmente monitorato, dopo la sempre più probabile chiusura dell’affare Dzeko, sarebbe il. Paratici sarebbe infatti ancora alla ricerca di un vero TOP player da poter affiancare ai già promettenti mediani bianconeri, ovvero Bentancur e Arthur. Ma la presunta partenza del primo potrebbe costringere la dirigenza bianconera a rituffarsi sul mercato con ancora più urgenza. Il possibile addio di Khedira, ambito in Premier League, potrebbe liberare il tanto atteso posto in rosa per far spazio ad un gioiello di grande qualità, come ad esempio. LEGGI ANCHE:, ultim'ora nella notte: "Contatti in corso" LEGGI ANCHE: ...

