18 settembre 2014 | la Scozia dice “no” all’Indipendenza dal Regno Unito

(Di venerdì 18 settembre 2020) La“no”. PhotoCredit: dal web.Era il 18quando gli scozzesi votarono “no” al referendum che avrebbe deciso la separazione dal. Oggi, a distanza di 6 anni e in seguito alla Brexit, la situazione rischia di capovolgersi. Ci sarà un nuovo referendum? Inghilterra edal 1603 Dopo che ildicercò di rendersi libera, attraverso numerose guerre di indipendenza, daldi Inghilterra per tutto il corso del XIII e XIV secolo, alla fine le due monarchie andarono a costituire un unicoa partire dal 1603. Dopo secoli, gli indipendentisti promossero la ...

emenietti : Le ultime foto delle Torri Gemelle, dentro - ilpost : Konstantin Petrov nell'estate del 2001 lavorò nel World Trade Center, quando ancora esisteva, e senza saperlo fu tr… - simodemicc : RT @Sassypote: 16 settembre 2011 Louis che si diverte in un bar gay 16 settembre 2012 Louis che pubblica il bullshit tweet 16 settembre 20… - Frances59070746 : RT @Sassypote: 16 settembre 2011 Louis che si diverte in un bar gay 16 settembre 2012 Louis che pubblica il bullshit tweet 16 settembre 20… - giuseppenotarn1 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 18 settembre 1997 e 2014 Nello stesso giorno di due anni differenti il Galles vota 'Sì' (50,3%) ad un refer… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre 2014

Siamo la Roma

Una felice storia imprenditoriale bergamasca finisce sotto la lente della Guardia di Finanza di Milano, che indaga sui fondi della Lega. È quella che, con due passaggi determinanti, e brillanti, nel 2 ...ALESSANDRIA. E’ in calendario in questi giorni l’appello del contenzioso in tribunale tra Aedes, società alessandrina, e il Policlinico di Monza. La prima è proprietaria della ex sede del Policlinico, ...Bastone in mano, camminata claudicante, sguardo fisso all’orizzonte: “Finché continuerò a vederlo, non potrò lamentarmi” disse un anziano che stava combattendo con un tumore maligno. I colori di quell ...