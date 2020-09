X Factor 2020 al via stasera su Sky Uno con la prima puntata delle audition (Di giovedì 17 settembre 2020) stasera su Sky Uno alle 21:15 parte X Factor 2020, la nuova edizione del talent di SKY. Nella prima puntata la fase iniziale delle audition. stasera su Sky Uno - e in streaming su NOW TV - alle 21:15 parte X Factor 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Un'edizione - realizzata in tutte le sue fasi nel pieno rispetto delle norme previste per l'emergenza sanitaria di questi mesi - totalmente diversa dalle precedenti, alla ricerca del talento del 2020, che non è più solo voce, ma anche scrittura, composizione, produzione musicale. I candidati sono stati circa 40.000, ma solo i migliori sono arrivati davanti al tavolo dei giudici - tutto nuovo, a forma di X. Con la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)su Sky Uno alle 21:15 parte X, la nuova edizione del talent di SKY. Nellala fase inizialesu Sky Uno - e in streaming su NOW TV - alle 21:15 parte X, lo show di Sky prodotto da Fremantle. Un'edizione - realizzata in tutte le sue fasi nel pieno rispettonorme previste per l'emergenza sanitaria di questi mesi - totalmente diversa dalle precedenti, alla ricerca del talento del, che non è più solo voce, ma anche scrittura, composizione, produzione musicale. I candidati sono stati circa 40.000, ma solo i migliori sono arrivati davanti al tavolo dei giudici - tutto nuovo, a forma di X. Con la ...

