Suarez è atterrato a Perugia. Lo svolgimento dell'esame a breve (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez è arrivato da poco in Italia. Infatti l'attaccante uruguaiano è giunto ora a Perugia per sostenere l'esame di italiano ai fini di prendere la cittadinanza. In un primo momento l'arrivo in ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis; arrivato da poco in Italia. Infatti l'attaccante uruguaiano; giunto ora aper sostenere l'di italiano ai fini di prendere la cittadinanza. In un primo momento l'arrivo in ...

DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Luis Suarez è partito per l'Italia: nel pomeriggio sarà a Perugia ?? - FBiasin : #Suarez è più forte di #Dzeko, ma gli altri dieci sono più forti con #Dzeko. Per questo un tifoso preferirà sempr… - HaidaraLansana : RT @forumJuventus: L’effetto di Dragon Ball non c’è più ma metti like se vuoi El Pistolero #Suarez alla Juve ?? #?????????? - ALIBI_RISTO_PUB : RT @Tanzen: Suarez promosso, in realtà già masticava un po’ di italiano -