Stefano Bonaccini: moglie, programma e biografia. Chi è il Presidente (Di giovedì 17 settembre 2020) Stefano Bonaccini: moglie, programma e biografia. Chi è il Presidente È ancora Stefano Bonaccini il Presidente della Regione Emilia Romagna: in una giornata fondamentale per l’assetto politico-istituzionale, le forze di governo temevano l’arrembaggio della Lega in una delle Regioni storicamente più spostate a sinistra del Paese, ma alla fine l’esito è stato scontato. Stefano Bonaccini ha raccolto il 51,4% delle preferenze, ovvero poco più di 1 elettore su 2 ha premiato la governance precedente e lo ha rivotato. In tutto sono stati 1.195.742 i voti andati nell’urna di Bonaccini. A circa 8 lunghezze di distanze troviamo Lucia ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020). Chi è ilÈ ancoraildella Regione Emilia Romagna: in una giornata fondamentale per l’assetto politico-istituzionale, le forze di governo temevano l’arrembaggio della Lega in una delle Regioni storicamente più spostate a sinistra del Paese, ma alla fine l’esito è stato scontato.ha raccolto il 51,4% delle preferenze, ovvero poco più di 1 elettore su 2 ha premiato la governance precedente e lo ha rivotato. In tutto sono stati 1.195.742 i voti andati nell’urna di. A circa 8 lunghezze di distanze troviamo Lucia ...

La7tv : #piazzapulita L'appello di Stefano Bonaccini a Conte: 'Abbiamo il diritto e dovere di pretendere dal Presidente del… - fanpage : Stefano Bonaccini pronto a far cadere il governo. - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: La dichiarazione choc di Stefano Bonaccini, 'Renzi e Bersani rientrino pure', ha destato non pochi malumori dentro il Pd ed… - fiane : RT @TgrRaiTrentino: Campagna elettorale elezioni @comunetn @ComuneRovereto Stefano Bonaccini sostiene @fiane Franco Ianeselli e @perfareben… - ilgiornale : La dichiarazione choc di Stefano Bonaccini, 'Renzi e Bersani rientrino pure', ha destato non pochi malumori dentro… -