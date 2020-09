Pd: Zingaretti,primo partito politico, è obiettivo possibile (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 17 SET - "In questo momento il Pd è molto più unito di quanto si racconti. Inoltre, nel 2018 abbiamo subito la più grande sconfitta della storia repubblicana ed eravamo al 18%. Oggi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 17 SET - "In questo momento il Pd è molto più unito di quanto si racconti. Inoltre, nel 2018 abbiamo subito la più grande sconfitta della storia repubblicana ed eravamo al 18%. Oggi ...

mrzchm : RT @TELADOIOLANIUS: #Zingaretti ambisce a rappresentare, in un prossimo futuro, il primo partito d'Italia. Secondo te chi ha più chances tr… - TELADOIOLANIUS : #Zingaretti ambisce a rappresentare, in un prossimo futuro, il primo partito d'Italia. Secondo te chi ha più chance… - iconanews : Pd: Zingaretti,primo partito politico, è obiettivo possibile - MassimGiannini : RT @LaStampa: Federico D'Incà: sul referendum non sono deluso dal Pd, mi bastano i «Sì» di Zingaretti e altri dem. - sarabanda_ : @magozufus1 Tutto il PD è in Toscana: Zingaretti è il primo a sapere che se perde, il PD sarà terremotato. Giani è… -