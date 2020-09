Ministero della Giustizia: concorso per 1000 operatori giudiziari (Di giovedì 17 settembre 2020) Titolo di Studio: Diploma. Scadenza domanda: 15 ottobre 2020. Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per l’inserimento di 1000 operatori giudiziari, i quali dovranno svolgere un’importante funzione di sorveglianza, segreteria o custodia all’interno dei tribunali. Le loro mansioni prevedono: attività di segreteria (invio email, rispondere al telefono, fornire indicazioni al pubblico …); riordino e classificazione di fascicoli e documenti; sorveglianza e regolazione del flusso del pubblico etc. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni; qualita’ morali e di condotta; ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 settembre 2020) Titolo di Studio: Diploma. Scadenza domanda: 15 ottobre 2020. Ilha indetto unpubblico per l’inserimento di, i quali dovranno svolgere un’importante funzione di sorveglianza, segreteria o custodia all’interno dei tribunali. Le loro mansioni prevedono: attività di segreteria (invio email, rispondere al telefono, fornire indicazioni al pubblico …); riordino e classificazione di fascicoli e documenti; sorveglianza e regolazione del flusso del pubblico etc. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni; qualita’ morali e di condotta; ...

