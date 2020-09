Luca Zingaretti, gli spettatori del Commissario Montalbano sono in stato di shock (Di giovedì 17 settembre 2020) Sbalorditi è dire poco. Gli spettatori del Commissario Montalbano sono in stato di shock dopo aver sentito le parole pronunciate solo qualche giorno fa da Luca Zingaretti: «Non so se ho voglia di andare avanti». «Che cosa?», scrivono i fan sul web. Possibile che dopo ventun anni di grandi successi e di numeri record – 9 milioni e mezzo di telespettatori in prima visione, quasi 6 milioni in replica – l’attore abbia deciso di mollare? Proprio ora che, ormai, si avvicina il gran finale della serie? «Nel 2021 dovrebbe andare in onda un episodio, Il metodo Catanalotti, che abbiamo realizzato l’anno scorso. Dopo ci sono ancora due romanzi e dei racconti che si ... Leggi su controcopertina (Di giovedì 17 settembre 2020) Sbalorditi è dire poco. Glidelindidopo aver sentito le parole pronunciate solo qualche giorno fa da: «Non so se ho voglia di andare avanti». «Che cosa?», scrivono i fan sul web. Possibile che dopo ventun anni di grandi successi e di numeri record – 9 milioni e mezzo di telein prima visione, quasi 6 milioni in replica – l’attore abbia deciso di mollare? Proprio ora che, ormai, si avvicina il gran finale della serie? «Nel 2021 dovrebbe andare in onda un episodio, Il metodo Catanalotti, che abbiamo realizzato l’anno scorso. Dopo ciancora due romanzi e dei racconti che si ...

