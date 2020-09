“In Italia mandavo curriculum a vuoto. In Albania lavoro in un call center e i soldi non mi preoccupano più” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Essere emigrante significa essere arrabbiati con il proprio Paese. Il mio, in un momento di difficoltà, mi ha costretto ad andare via”. Francesco Cassino ha 36 anni ed è originario della provincia di Caserta. Ha provato in tutti i modi a rimanere in Italia, ma dopo mesi e mesi passati a cercare un lavoro (“in nero, come bracciante, qualsiasi cosa”) è arrivata l’opportunità di trasferirsi in Albania e lavorare in un call center. È arrivato così a Tirana con tutta la sua famiglia. “Qui mi hanno accolto come un professionista, con entusiasmo, disponibilità. Mi hanno coccolato, viziato, fatto sentire a casa. E poi ci sono una marea di Italiani”, racconta. In Italia Francesco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) “Essere emigrante significa essere arrabbiati con il proprio Paese. Il mio, in un momento di difficoltà, mi ha costretto ad andare via”. Francesco Cassino ha 36 anni ed è originario della provincia di Caserta. Ha provato in tutti i modi a rimanere in, ma dopo mesi e mesi passati a cercare un(“in nero, come bracciante, qualsiasi cosa”) è arrivata l’opportunità di trasferirsi ine lavorare in un. È arrivato così a Tirana con tutta la sua famiglia. “Qui mi hanno accolto come un professionista, con entusiasmo, disponibilità. Mi hanno coccolato, viziato, fatto sentire a casa. E poi ci sono una marea dini”, racconta. InFrancesco ...

