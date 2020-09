Coronavirus in Toscana, allarme: morta una donna ad Arezzo, oggi 17 settembre. E 119 nuovi contagi (Di giovedì 17 settembre 2020) Si registra, oggi 17 settembre, la morte di una donna ad Arezzo e ci sono ben 119 nuovi contagi (51 identificati in corso di tracciamento e 68 da attività di screening). 10 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna). Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 settembre 2020) Si registra,17, la morte di unaade ci sono ben 119(51 identificati in corso di tracciamento e 68 da attività di screening). 10 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Sardegna).

