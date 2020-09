Warzone Mobile è in lavorazione (Di mercoledì 16 settembre 2020) Call of Duty Warzone è uno dei giochi e degli esport del momento. Ma la vera novità non è questa ma il fatto che secondo la lista di lavoro di Activision, l’azienda ideatrice e produttrice della saga più famosa dei videogiochi, sta per essere prodotta una sua versione per dispositivi mobili. La lista nella quale viene citato questo progetto è ovviamente stata immediatamente eliminata, infatti non doveva venire divulgata ma essere semplicemente inviata ad un Executive Producer su WZM. Ma così non è stato e siamo riusciti a venire in possesso di un gran numero di informazioni succulente. La versione Mobile di Warzone dovrebbe chiamarsi Battle Royale e si tratterà di un videogioco per dispositivi mobili nel quale verrà riportata l’essenza di ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Call of Dutyè uno dei giochi e degli esport del momento. Ma la vera novità non è questa ma il fatto che secondo la lista di lavoro di Activision, l’azienda ideatrice e produttrice della saga più famosa dei videogiochi, sta per essere prodotta una sua versione per dispositivi mobili. La lista nella quale viene citato questo progetto è ovviamente stata immediatamente eliminata, infatti non doveva venire divulgata ma essere semplicemente inviata ad un Executive Producer su WZM. Ma così non è stato e siamo riusciti a venire in possesso di un gran numero di informazioni succulente. La versionedidovrebbe chiamarsi Battle Royale e si tratterà di un videogioco per dispositivi mobili nel quale verrà riportata l’essenza di ...

