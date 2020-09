“Papà per la sesta volta!”. L’attore dà il super annuncio. L’ultima volta la moglie si era fatta vedere così (Di mercoledì 16 settembre 2020) Jude Law e Philippa Coan, genitori per la sesta volta. Lui è il protagonista indiscusso di ‘The New Pope’, lei nella vita è psicologa. Si scopre solo oggi, dopo mesi di lockdown, che la coppia ha dato alla luce il sesto bebè. Tutto è avvenuto in gran segreto durante i mesi di isolamento. A svelarlo Jude in persone nello studio del programma di Jimmy Fellon, che ha aggiunto anche qualche dettaglio in più. Il matrimonio tra Jude e la sua Philippa Coen è avvenuto non troppo tempo fa, nel maggio 2019, e anche in questo caso la coppia ha scelto di procedere con grande riservatezza. Una cerimonia riservata a Londra. Ma Jude Law è già padre di cinque splendidi figli, di cui tre nati dal precedente matrimonio con Sadie Frost, ovvero Rafferty, 23 anni, Iris, di 19 anni, Rudi di 17 anni, poi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Jude Law e Philippa Coan, genitori per la. Lui è il protagonista indiscusso di ‘The New Pope’, lei nella vita è psicologa. Si scopre solo oggi, dopo mesi di lockdown, che la coppia ha dato alla luce il sesto bebè. Tutto è avvenuto in gran segreto durante i mesi di isolamento. A svelarlo Jude in persone nello studio del programma di Jimmy Fellon, che ha aggiunto anche qualche dettaglio in più. Il matrimonio tra Jude e la sua Philippa Coen è avvenuto non troppo tempo fa, nel maggio 2019, e anche in questo caso la coppia ha scelto di procedere con grande riservatezza. Una cerimonia riservata a Londra. Ma Jude Law è già padre di cinque splendidi figli, di cui tre nati dal precedente matrimonio con Sadie Frost, ovvero Rafferty, 23 anni, Iris, di 19 anni, Rudi di 17 anni, poi di ...

