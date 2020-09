"Mattarella mi ha detto che è un passo avanti per la democrazia": De Benedetti la spara grossissima (e tira in ballo pure il Colle) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, martedì 15 ottobre. Siamo negli studi di Otto e Mezzo, il programma tendenza-sinistra di Lilli Gruber su La7. Ospite d'onore, almeno per la conduttrice, è Carlo De Benedetti, editore di Domani, presente in studio nel giorno del lancio del nuovo quotidiano diretto da Stefano Feltri. E l'Ing ne ha sparate parecchie, in primis è tornato a insistere su quella che per lui sarebbe una ineludibile necessità: la patrimoniale. Insomma, vorrebbe rapinarci: non è certo una novità. Ma è bene mettere in evidenza anche quanto detto da De Benedetti circa la sua nuova creatura, Domani, parlando dell'incontro avuto con il capo dello Stato: "Mi ha ricevuto con Stefano Feltri e Zanda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, martedì 15 ottobre. Siamo negli studi di Otto e Mezzo, il programma tendenza-sinistra di Lilli Gruber su La7. Ospite d'onore, almeno per la conduttrice,; Carlo De, editore di Domani, presente in studio nel giorno del lancio del nuovo quotidiano diretto da Stefano Feltri. E l'Ing ne hate parecchie, in primis; tornato a insistere su quella che per lui sarebbe una ineludibile necessità: la patrimoniale. Insomma, vorrebbe rapinarci: non; certo una novità. Ma; bene mettere in evidenza anche quantoda Decirca la sua nuova creatura, Domani, parlando dell'incontro avuto con il capo dello Stato: "Mi ha ricevuto con Stefano Feltri e Zanda ...

peppiniellopz : RT @Rosy87234986: @saraosalvatore Siamo in molti a pensarlo! È Mattarella che ha detto: O ARMONIA O NON ci sarà ALTRO GOVERNO! Ricordo male… - Antonel90677147 : RT @MarioMauro: @luciobrunelli Di politico ieri ne ho sentito uno. Parlava col cuore ed ha detto che è sbagliato dividersi sulla scuola . E… - Rosy87234986 : @saraosalvatore Siamo in molti a pensarlo! È Mattarella che ha detto: O ARMONIA O NON ci sarà ALTRO GOVERNO! Ricord… - Emanuele676 : @Ted0foro @OGiannino Possibile che lo abbia detto, ma quello che cita Calenda è un articolo che ha anche postato re… -