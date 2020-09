La Juve molla Suarez: se ne riparlerà a gennaio (Di mercoledì 16 settembre 2020) TORINO - Niente Pistolero. La Juve abbandona l'idea Suarez e va dritta su Dzeko. L'inversione di marcia è clamorosa, dopo il tanto lavoro e il tanto impegno degli ultimi giorni, e trova le sue radici ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) TORINO - Niente Pistolero. Laabbandona l'ideae va dritta su Dzeko. L'inversione di marcia è clamorosa, dopo il tanto lavoro e il tanto impegno degli ultimi giorni, e trova le sue radici ...

forumJuventus : La Juve non molla: chiesta riapertura dello Stadium per #JuveSamp con limite di 1K persone ???… - AlfredoPedulla : #Milik vuole la #Juve, ma la #Juve nelle ultime ore gli ha comunicato che non ci sono più margini di accordo con il… - gesalquadrato : RT @TaRulleGulle: 5)punta Dzeko ma la Roma vuole Milik che però vuole la Juve stessa 6)molla Higuain in tutto sto casino 7) Suarez non si p… - TaRulleGulle : 5)punta Dzeko ma la Roma vuole Milik che però vuole la Juve stessa 6)molla Higuain in tutto sto casino 7) Suarez no… - gesalquadrato : RT @TaRulleGulle: Forse non ci rendiamo ancora pienamente conto del capolavoro della Juve 1)stringe accordo con Milik per Sarri 2)Sarri out… -