Fase 3 | MutuiOnline it | in crescita richieste mutui per la prima casa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set. (Labitalia) - Il rasserenamento registrato sul fronte dell'economia nei mesi che sono seguiti al punto più critico dell'emergenza sanitaria si è tradotto non solo in un'accresciuta voglia di fare degli italiani (quasi fisiologica dopo il periodo di lockdown), ma anche in una maggiore fiducia di molti nelle prospettive future e, di riflesso, in un interesse più vivace verso l'acquisto di un'abitazione. E' quanto emerge dal più recente Osservatoriodi.it che, in particolare, evidenzia per il trimestre ad agosto un aumento delledi finanziamento per l'acquisto della: salite al 44,8% del totale (dal 42,4% segnato nel secondo trimestre), ovvero al top dalla metà dello scorso anno. Il trend delle domande ...