Estrazione Million Day 16 settembre 2020 | diretta oggi numeri

(Di mercoledì 16 settembre 2020)Day 16deiestratti come sempre alle ore 19.00 in punto. Scopri con noi se sei diventato un milionario. Anche, come ogni giorno, torna l’appuntamento con ilDay, il gioco di Sisal relativamente giovane ma già entrato negli usi e costumi degli italiani. La promessa è …

zazoomblog : Estrazione Million Day di oggi 16 settembre 2020: i numeri vincenti di mercoledì - #Estrazione #Million #settembre… - infoitcultura : Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 12 settembre 2020 - infoitcultura : Estrazione Million Day 12 settembre 2020: i numeri vincenti - infoitcultura : Estrazione Million Day di oggi, sabato 12 Settembre 2020: i numeri vincenti - infoitcultura : Million Day, estrazione numeri vincenti di oggi sabato 12 settembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

Million Day, tutto pronto per l’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 15 settembre 2020: nuovo giro sulla giostra Lottomatica. Ci siamo in questi minuti c’è stata l’estrazione del Million Da ...Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 15 settembre 2020. I numeri vincenti e le quote. La sestina del Superenalotto: 2 - 9 - 44 - 47 - 52 - 54.Giocare al Million Day è molto semplice: bisogna centrare 5 numeri dall’1 al 55 che si possono giocare o in ricevitoria oppure on line. Ogni giorno il premio si azzera e riparte dalla stessa cifra, un ...