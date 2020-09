Coronavirus, in arrivo un test che segnala carica virus e anticorpi in 12 minuti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Coronavirus, in arrivo un test che segnala carica virus e anticorpi in 12 minuti. Ecco come funziona. ROMA – Coronavirus, in arrivo un test che segnala la carica del virus e degli anticorpi in 12 minuti. La nuova arma contro il Covid-19 è stata messa a punto da parte di Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene anche se ancora non ha ricevuto la validazione del ministero della Salute. Le autorità sanitarie stanno studiando la reale efficacia di questo strumento e nelle prossime settimane potrebbe arrivare il via libera. Una novità ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020), inunchein 12. Ecco come funziona. ROMA –, inuncheladele degliin 12. La nuova arma contro il Covid-19 è stata messa a punto da parte di Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene anche se ancora non ha ricevuto la validazione del ministero della Salute. Le autorità sanitarie stanno studiando la reale efficacia di questo strumento e nelle prossime settimane potrebbe arrivare il via libera. Una novità ...

