Argentina | Leo Messi a rischio forfait | colpa della quarantena

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Covid-19 rischia di stravolgere le nazionali sudamericane in vista dei match di Qualificazioni ai Mondiali 2022. In particolare l’potrebbe dover rinunciare a Leo: stando a quanto riportato dal “Mundo Deportivo” la Pulce dovrebbe rinunciare ai primi impegni in Liga con il Barcellona per essere presente contro Uruguay (8 ottobre) e Brasile (13 ottobre). Le autorità sudamericane infatti impongono ladi 14 giorni per chi proviene dall’estero, una regola che complica i piani dima anche di tanti altri giocatori. Il Barcellona dal canto suo non vorrebbe fare a meno del giocatore più rappresentativo, nonostante i contrasti di questi mesi. I blaugrana debutteranno in Liga il 27 settembre contro il Villareal, per poi affrontare il Celta Vigo in trasferta ...