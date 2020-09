Apple frecciata a Epic Games | ' Questa denuncia è solo una trovata pubblicitaria'

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lo scontro legale frasulla ormai storica vicenda "Fortnite vs App Store", ha ormai raggiunto i tavoli del tribunale e, proprio mentre parliamo, un giudice sta esaminando i casi di entrambe le parti.Nella difesa ufficiale dicontro le accuse lanciate dal team di sviluppo, viene esposta la teoria che tuttaincresciosa situazione non sia altro che unada parte diper rigenerare l'interesse in Fortnite, in fase calante ormai da parecchio tempo.Tale dichiarazione fa parte del documento di difesa deposto dain tribunale, composto da ben 37 pagine. In esso,; stato scoperto questo paragrafo:Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Apple frecciata

Eurogamer.it

E' polemica tra Sagat e Alitalia. Che l'aeroporto di Torino chiuderà il 2020 in perdita non è certo una sorpresa. A causa dell'impatto della pandemia, i passeggeri quest'anno saranno circa 2 milioni i ...Due a zero per Mara Venier. Canale 5 quest'anno corre ai ripari e sposta 'Domenica Live' un paio d'ore avanti, alle 17, evitando così la concorrenza diretta con 'Domenica In', stravinta sempre dalla ...L’importanza del settore del gaming è testimoniata da una questione che vede coinvolti due colossi come Apple ed Epic Games, nientemeno che la casa di produzione di Fortnite. Rubrica settimanale SosTe ...