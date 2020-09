Stereotipi di genere nei libri scolastici (Di martedì 15 settembre 2020) Gli sono molti più di quanti possiate immaginare. Noi BRAVE GIRLS vogliamo farvene vedere qualcuno. Premetto che, data la vastità dell’argomento, questo articolo sarà diviso in due parti: questa prima sul linguaggio sessista e la seconda dedicata specificatamente sugli Stereotipi di genere presenti nei libri di testo della scuola primaria italiana, che pubblicheremo la settimana prossima. Cos’è un linguaggio sessista? Non è “solo una parola”. La lingua è l’indicatore e responsabile degli Stereotipi di genere presenti in una società. Manifesta e condiziona il nostro modo di pensare. Incorpora una visione del mondo. Ce la impone. E influisce sulle scelte (e sulle rinunce) delle prossime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Gli sono molti più di quanti possiate immaginare. Noi BRAVE GIRLS vogliamo farvene vedere qualcuno. Premetto che, data la vastità dell’argomento, questo articolo sarà diviso in due parti: questa prima sul linguaggio sessista e la seconda dedicata specificatamente suglidipresenti neidi testo della scuola primaria italiana, che pubblicheremo la settimana prossima. Cos’è un linguaggio sessista? Non è “solo una parola”. La lingua è l’indicatore e responsabile deglidipresenti in una società. Manifesta e condiziona il nostro modo di pensare. Incorpora una visione del mondo. Ce la impone. E influisce sulle scelte (e sulle rinunce) delle prossime ...

