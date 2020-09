Nuovi casi di coronavirus a Tempio: salgono a 9 le persone positive (Di martedì 15 settembre 2020) , Visited 37 times, 71 visits today, Notizie Simili: Due Nuovi casi positivi al coronavirus a Santa Teresa coronavirus, un nuovo caso a Tempio Pausania:… Nuovo caso di Covid a Santa ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 15 settembre 2020) , Visited 37 times, 71 visits today, Notizie Simili: Duepositivi ala Santa Teresa, un nuovo caso aPausania:… Nuovo caso di Covid a Santa ...

Adnkronos : #Coronavirus, record di nuovi casi in Israele: quasi 5mila in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 15 settembre: 1.229 nuovi casi. Aumentano tamponi (80.517) - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Israele quasi 5mila nuovi casi in 24 ore #coronavirus - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, i dati: 1.229 nuovi casi con 45mila tamponi in più. Nove le vittime - Siciliano741 : RT @NuovoSud: Covid 19 in Sicilia, 77 nuovi casi in 24 ore: a Palermo i positivi sono 37 -