Nove cucchiai di cannella a settimana | ecco le conseguenze

(Di martedì 15 settembre 2020) Originaria dell’Asia, laè una delle spezie più usate anticamente. Colore caldo, odore caratteristico ed un sapore pungente. Utilizzata per la creazione di profumi ed incensi, ma anche per la conservazione dei cibi e come farmaco naturale. La più pregiata è quella coltivata nello Sri Lanka (Ceylon), ma viene prodotta anche in altri paesi asiatici, come ad esempio la Cina e l’India, dove è meno aromatica e meno diffusa. Fin dall’antichità ritenuta un prezioso medicamento ed utilizzata dagli antichi Egizi addirittura per le imbalsamazioni, viene anche oggi somministrata in ambito curativo sotto forma di olio essenziale. Gli olii essenziali che si estraggono dallahanno proprietà tonificanti e stimolanti utili negli stati depressivi, di stanchezza o di insonnia, agiscono ...