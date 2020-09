Mare nostrum awards | torna il premio giornalistico promosso dal gruppo Grimaldi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo un intervallo di un anno, causato dalla pandemia da COVID-19, parte oggi la XIII Edizione delInternazionaledalMagazine, edito dal. Il prestigioso concorso mette in palio cinque riconoscimenti in denaro da 10.000 euro netti ciascuno, per un valore complessivo di 50.000 euro. Ihanno come missione quella di promuovere le vie marittime nel Mar Mediterraneo, percorse sin dai tempi antichi da popoli e merci, che rappresentano ancora oggi il mezzo di trasporto per eccellenza all’interno del bacino. Oggi le Autostrade del ...