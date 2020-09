Interviene per sedare una lite di coppia, anziano preso a calci e pugni. L’aggressione in pieno giorno a Vicenza: il video shock (Di martedì 15 settembre 2020) Aggressione in pieno giorno a Vicenza, ai danni di un anziano. La vittima, ferita gravemente, è ricoverato al San Bortolo con una frattura al femore e possibili ulteriori lesioni alla testa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 settembre verso le 17.30 sul piazzale del mercato ortofrutticolo comunale. L’aggressore ha colpito ripetutamente l’anziano, intervenuto per sedare il litigio fra la giovane coppia. Il primo pugno ha fatto cadere l’uomo, che poi è stato raggiunto da alcuni calci alla testa. L’autore del pestaggio è un italiano di origini ungheresi, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dalle volanti poco dopo. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Aggressione in, ai danni di un. La vittima, ferita gravemente, è ricoverato al San Bortolo con una frattura al femore e possibili ulteriori lesioni alla testa. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 settembre verso le 17.30 sul piazzale del mercato ortofrutticolo comunale. L’aggressore ha colpito ripetutamente l’, intervenuto peril litigio fra la giovane. Il primo pugno ha fatto cadere l’uomo, che poi è stato raggiunto da alcunialla testa. L’autore del pestaggio è un italiano di origini ungheresi, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dalle volanti poco dopo. L'articolo ...

Avvenire_Nei : #Colleferro #Willy, ucciso per altruismo. Il vescovo: siamo tutti corresponsabili - fattoquotidiano : Azzolina alla Camera attacca le opposizioni: “Da irresponsabili strumentalizzare la scuola per un pugno di voti”. P… - Mov5Stelle : ?? In diretta dall’Aula di Montecitorio, la nostra ministra @AzzolinaLucia interviene sulle iniziative intraprese pe… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Interviene per sedare una lite di coppia, anziano preso a calci e pugni. L’aggressione in pieno giorno a Vicenza: il vide… - ilfattovideo : Interviene per sedare una lite di coppia, anziano preso a calci e pugni. L’aggressione in pieno giorno a Vicenza: i… -

Ultime Notizie dalla rete : Interviene per Genova, la polizia locale interviene per una rissa: due agenti all'ospedale Telenord Razer, divulgate accidentalmente informazioni personali di oltre 100.000 clienti

15 SET iPhone 12, niente 120Hz per i display e notch più stretta solo sul più piccolo ... fermate l'acquisizione da parte di Nvidia'': il cofondatore chiede a Boris Johnson di intervenire 15 SET Super ...

Apple e l'evento del 15 settembre: cosa aspettarsi dal keynote di oggi? Ecco come e dove seguirlo

Per seguire la diretta dal sito sarà necessario un PC ... fermate l'acquisizione da parte di Nvidia'': il cofondatore chiede a Boris Johnson di intervenire 15 SET Super offerte su Amazon oggi: iPhone ...

Lucca, 16enne pestato da branco perché scambiato per violentatore

Pestato da un gruppo di minorenni come lui, per vendetta, dopo essere stato scambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale ai danni di una sedicenne. I fatti risalgono alla notte tr ...

15 SET iPhone 12, niente 120Hz per i display e notch più stretta solo sul più piccolo ... fermate l'acquisizione da parte di Nvidia'': il cofondatore chiede a Boris Johnson di intervenire 15 SET Super ...Per seguire la diretta dal sito sarà necessario un PC ... fermate l'acquisizione da parte di Nvidia'': il cofondatore chiede a Boris Johnson di intervenire 15 SET Super offerte su Amazon oggi: iPhone ...Pestato da un gruppo di minorenni come lui, per vendetta, dopo essere stato scambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale ai danni di una sedicenne. I fatti risalgono alla notte tr ...