Inter – Battute Atalanta e Juventus per il giovane talento (Di martedì 15 settembre 2020) Inter – Acquistato Males dal Lucerna. Inter, visite mediche per Males: arriva dal Lucerna, operazione in sinergia con il Genoa Attaccante nato in Svizzera da genitori serbi, classe … L'articolo Inter – Battute Atalanta e Juventus per il giovane talento proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 settembre 2020)– Acquistato Males dal Lucerna., visite mediche per Males: arriva dal Lucerna, operazione in sinergia con il Genoa Attaccante nato in Svizzera da genitori serbi, classe … L'articoloper ilproviene da ForzAzzurri.net.

Unapolpettina : Oggi il capo si è preso mezza giornata libera causa partita dell'Inter. Anche se è da ieri che discutiamo e ci pizz… - azalat_ : ??CALCIOMERCATO | UFFICIALE: #Kumbulla sarà un nuovo giocatore della #Roma, battute #Lazio e #Inter. ??Arriverà a… - FilippoRubu00 : ??#Cagliari, sembra essere alle battute finali la trattativa che porterebbe Diego Godin ???? in terra sarda. Domani do… - DaniloBatresi : RT @Calciomerc: Sarà questa finalmente la settimana di #Vidal all’ #Inter, il giocatore é pronto a partire per Milano, siamo alle battute f… - Calciomerc : Sarà questa finalmente la settimana di #Vidal all’ #Inter, il giocatore é pronto a partire per Milano, siamo alle b… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Battute Inter - Battute Atalanta e Juventus per il giovane talento forzAzzurri Amichevole, Inter-Lugano 5-0: Lautaro Martinez in gran spolvero

Amichevole per l’Inter che batte 5-0 il Lugano: bene Lautaro Martinez, autore di una doppietta, in gol anche Lukaku Doppietta di Lautaro Martinez e gol di Lukaku: riparte dalla coppia d’attacco l’Inte ...

Inter-Lugano 5-0: buona la prima per gli uomini di Antonio Conte

Inizia nel migliore dei modi la stagione dei nerazzurri, che in quel di Appiano Gentile hanno battuto il Lugano con un rotondo 5-0. Partita indirizzata subito dal gol di Dalbert in avvio, per poi esse ...

Internazionali Bnl di Roma: Shapovalov stacca il biglietto per il secondo turno

Secondo turno assicurato per il tennista russo e 12esimo fra le teste di serie Denis Shapovalov, che agli Internazionali Bnl di Roma ha battuto l'argentino Guido Pella con il risultato di 6-3 e 6-2. P ...

Amichevole per l’Inter che batte 5-0 il Lugano: bene Lautaro Martinez, autore di una doppietta, in gol anche Lukaku Doppietta di Lautaro Martinez e gol di Lukaku: riparte dalla coppia d’attacco l’Inte ...Inizia nel migliore dei modi la stagione dei nerazzurri, che in quel di Appiano Gentile hanno battuto il Lugano con un rotondo 5-0. Partita indirizzata subito dal gol di Dalbert in avvio, per poi esse ...Secondo turno assicurato per il tennista russo e 12esimo fra le teste di serie Denis Shapovalov, che agli Internazionali Bnl di Roma ha battuto l'argentino Guido Pella con il risultato di 6-3 e 6-2. P ...