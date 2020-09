DS 3 Crossback | tutti i segreti dell’abitacolo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 settembre 2020) DS 3svela uno straordinario abitacolo, dove la creatività degli interni segue lo stile del design esterno, caratterizzato da dettagli raffinati ed esclusivi. Grande attenzione è stata data anche al livello di personalizzazione offerta, grazie a 5 differenti ispirazioni che offrono abbinamenti di materiali e colori per soddisfare le esigenze di unicità dei clienti. Il design scultoreo ha senza dubbio creato più di un dibattito tra gli esperti del Centro Stile DS, su come bilanciare una personalità esterna così decisa, non appena vengono aperte le portiere della vettura. La risposta è nei fatti: con un abitacolo ancora più raffinato ed elaborato, in piena sintonia con il percorso stilistico del Marchio. Partendo dal concetto che vuole la prima impressione come quella che resta nella nostra memoria, ...