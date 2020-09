Chiedevano pizzo su carrelli al parcheggio Ikea | arrestati tre nigeriani

(Di martedì 15 settembre 2020) . Obbligavano a pagare 10 euro al giorno Costringevano i propri connazionali (che per guadagnare qualche soldo aiutavano i clienti dell’di Bari a portare i) a dar loro undi 10 euro al giorno per continuare a lavorare lì. L’indagine è scattata perché … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Chiedevano pizzo

La Gazzetta del Mezzogiorno

Una sorta di pizzo per continuare a "lavorare" lì. Una delle vittime, che poi ha denunciato, sarebbe stata anche picchiata e derubata. Tre cittadini di nazionalità nigeriana, padre e due figli di 52, ...Una sorta di pizzo per continuare a «lavorare» lì. Una delle vittime, che poi ha denunciato, sarebbe stata anche picchiata e derubata. Tre cittadini di nazionalità nigeriana, padre e due figli di 52, ...07:05Omicidio di mafia a Siracusa, il pm chiede 30 anni per i due imputati 23:07Il coronavirus ‘dirotta’ le cellule del cervello mentre si replica, la scoperta di uno studio 21:59Grande Fratello VIP 5 ...