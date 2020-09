Alexei Navalny vuole tornare in Russia (Di martedì 15 settembre 2020) Sta meglio e ha detto a un funzionario tedesco di essere consapevole delle proprie condizioni, di quello che è successo e di dove si trova, e di non voler rimanere in esilio in Germania Leggi su ilpost (Di martedì 15 settembre 2020) Sta meglio e ha detto a un funzionario tedesco di essere consapevole delle proprie condizioni, di quello che è successo e di dove si trova, e di non voler rimanere in esilio in Germania

ilpost : Anche Francia e Svezia dicono che Alexei Navalny è stato avvelenato - GrimoldiPaolo : Confortato dai miglioramenti di Alexei Navalny, mi chiedo come si possano pensare nuove sanzioni contro la Russia,… - ilpost : Alexei Navalny non è più in coma farmacologico e le sue condizioni stanno migliorando - euronewsit : ll partito di Putin dato in testa quasi ovunque. Le opposizioni continuano la battaglia di Alexei Navalny ma devono… - AttilioCotroneo : RT @ilpost: Anche Francia e Svezia dicono che Alexei Navalny è stato avvelenato -