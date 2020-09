Regina King e Zazie Beetz nel cast del western Netflix The Harder They Fall (Di lunedì 14 settembre 2020) Regina King e Zazie Beetz affiancheranno Idris Elba e Jonathan Majors nel western targhato Netflix The Harder They Fall. Regina King, LaKeith Stanfield e Zazie Beetz sono tra i nuovi arrivi del cast del western The Harder They Fall, che vede tra i protagonisti la star Idris Elba e Jonathan Majors. Jeymes Samuel dirigerà il film scritto insieme a Boaz Yakin che vede protagonista Jonathan Majors nei panni di Nat Love. Nat scopre che l'uomo che gli uccise i parenti decenni prima (Idris Elba) sta per uscire di prigione e riunisce la sua gang per localizzare il nemico e vendicarsi. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020)affiancheranno Idris Elba e Jonathan Majors neltarghatoThe, LaKeith Stanfield esono tra i nuovi arrivi deldelThe, che vede tra i protagonisti la star Idris Elba e Jonathan Majors. Jeymes Samuel dirigerà il film scritto insieme a Boaz Yakin che vede protagonista Jonathan Majors nei panni di Nat Love. Nat scopre che l'uomo che gli uccise i parenti decenni prima (Idris Elba) sta per uscire di prigione e riunisce la sua gang per localizzare il nemico e vendicarsi. ...

