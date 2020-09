Ministro Spadafora su riapertura stadi | “Per ora non possiamo ancora parlarne”

sportface2016 : Il ministro Vincenzo #Spadafora torna sul tema della riapertura degli stadi #SerieA - Nuotomania : DA - apetrazzuolo : IL MINISTRO - Spadafora: 'Bonus di giugno bloccato, lavoriamo per superare gli ostacoli' - crazy4ju : @MarioSironi @AghemoPaolo @regionepiemonte @SkySport anche pallavolo, F1 e MotoGP. E' evidente che il calcio sta su… - junews24com : Riapertura stadi Lega Pro: il Comitato 4.0 scrive al ministro Spadafora - -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro Spadafora

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha fatto visita all’ASD Calcio Pomigliano e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla riapertura degli stadi ai microfoni di gonfialarete.com. APERTURA STADI ...E, purtroppo, senza la registrazione del decreto non è possibile procedere". Così, in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. "So bene quanto sia urgente per ...