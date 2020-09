Il retroscena: Lautaro, il rinnovo con l’Inter e la verità sull’assalto Real (Di lunedì 14 settembre 2020) Una visita di cortesia, certo. Dopo una giornata di voce incontrollate e incontrollabili: Lautaro Martinez a un passo dal Real, il Barcellona che rilancia, eventuali e varie. Nulla d tutto questo. Gli agenti hanno incontrato l’Inter a Milano, l’idea è quella di andare al prolungamento del contratto, da circa 6 milioni a stagione, alla fine del mercato. Cosa significa? Che se in questi 15 giorni qualcuno si dovesse materializzare con una proposta folle, ci sarebbe tempi per valutare. Ma dovrebbe essere una proposta davvero faraonica, almeno 90 milioni, tenendo comunque conto che poi ci sarebbe poco tempo per pensare alla sostituzione. Una cosa è sicuro: al Real piace Lautaro, ma non ha formalizzato alcuna proposta. Il Barcellona? Si è frantumato in modo clamoroso trovando l’accordo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Una visita di cortesia, certo. Dopo una giornata di voce incontrollate e incontrollabili:Martinez a un passo dal, il Barcellona che rilancia, eventuali e varie. Nulla d tutto questo. Gli agenti hanno incontrato l’Inter a Milano, l’idea è quella di andare al prolungamento del contratto, da circa 6 milioni a stagione, alla fine del mercato. Cosa significa? Che se in questi 15 giorni qualcuno si dovesse materializzare con una proposta folle, ci sarebbe tempi per valutare. Ma dovrebbe essere una proposta davvero faraonica, almeno 90 milioni, tenendo comunque conto che poi ci sarebbe poco tempo per pensare alla sostituzione. Una cosa è sicuro: alpiace, ma non ha formalizzato alcuna proposta. Il Barcellona? Si è frantumato in modo clamoroso trovando l’accordo ...

