Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 14 settembre

(Di lunedì 14 settembre 2020) I numeri14restituiscono un numero di persone attualmente positive pari a 39.187. Oggi i morti sono 14, dato che porta il totale dei morti da inizio pandemia a 35.624. I Dimessi/Guariti sono 316 per un totale di 213.950 venute fuori dal Covid dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono a +90 nelle ultime 24 ore con 10 in terapia intensiva. Sono 45.309 i tamponi effettuati nell’ultima giornata e i nuovi casi divenuti fuori superano appena i mille, fermandosi a +1.008. #, 14/09/20 • Attualmente positivi: 39.187 • Deceduti: 35.624 (+14, +0,04%) • Dimessi/Guariti: 213.950 (+316, +0,15%) • Ricoverati: 2.319 (+90) • di cui in Terapia Intensiva: 197 (+10) • Tamponi: 9.863.427 (+45.309) Totale casi: 288.761 ...