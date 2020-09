Willy, uccidere per il gusto di uccidere (Di domenica 13 settembre 2020) Perché è stato ucciso il povero Willy ? Forse perché s'era messo a difendere la persona 'sbagliata', cioè quella presa di mira dai picchiatori? No, non è così. Forse per odio razziale? No, neanche per ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Perché è stato ucciso il povero? Forse perché s'era messo a difendere la persona 'sbagliata', cioè quella presa di mira dai picchiatori? No, non è così. Forse per odio razziale? No, neanche per ...

Ultime Notizie dalla rete : Willy uccidere Omicidio Willy, cambia l’accusa: «Chi l’ha picchiato voleva uccidere» Corriere della Sera L'ultimo saluto a Willy. Conte alla famiglia: "L'Italia vi vuole bene"

AGI - "L'Italia è con voi, vi vuole bene": con queste parole il premier Giuseppe Conte ha confortato la famiglia di Willy al termine dei funerali svoltisi nel campo sportivo di Paliano. Il presidente ...

LA VIOLENZA

«Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo minimizzarla né sottovalutarla. Non possiamo degradarla a singolo episodio. Dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono a ...

