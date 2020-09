Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli chiedono l’isolamento: temono ripercussioni (Di domenica 13 settembre 2020) Omicidio Willy, i legali dei fratelli Bianchi e di Pincarelli chiedono l’isolamento per i propri assistiti: temono ripercussioni in carcere. I fratelli Bianchi e Pincarelli, in carcere per l’Omicidio di Willy, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro, chiedono la detenzione in isolamento in quanto temono ripercussioni. Fonte foto: https://www.facebook.com/comune.palianoOmicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli potrebbero rimanere in isolamento I tre potrebbero rimanere in isolamento anche alla fine del tempo ... Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020), i legali deie dil’isolamento per i propri assistiti:in carcere. I, in carcere per l’di, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro,la detenzione in isolamento in quanto. Fonte foto: https://www.facebook.com/comune.paliano, ipotrebbero rimanere in isolamento I tre potrebbero rimanere in isolamento anche alla fine del tempo ...

A poche ore dalle esequie, la famiglia di Willy Monteiro ha affermato di aver già perdonato gli assassini del 21enne e di non cercare vendetta.

La violenza nella cultura della movida

Caro direttore sono un giovane ricercatore universitario di 27 anni. Esponenti della sinistra si esprimono sulla vicenda di Colleferro. Tirano in ballo la destra, il suo soffiare sull’odio, giocare co ...

