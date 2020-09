Ko Inter Miami, Alonso: "Irriconoscibili nel primo tempo" (Di domenica 13 settembre 2020) L'Inter Miami viene sconfitto per 2-1 in casa dall'Orlando City, il gol di Brek Shea nella ripresa non basta. Leggi su feedpress.me (Di domenica 13 settembre 2020) L'viene sconfitto per 2-1 in casa dall'Orlando City, il gol di Brek Shea nella ripresa non basta.

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - ManuBaio : #Higuain vicinissimo alla rescissione con la #Juventus. Presto l'accordo con l'Inter di Miami @InterMiamiCF @G_Higuain @juventusfc - capuanogio : Dalla risoluzione del contratto #Higuain ricaverà circa la metà dello stipendio da 7,5 milioni dell’ultimo anno e s… - corsereporter : ?? Le parole del fratello agente di #Higuain dopo la cessione all’Inter Miami - spazio_nello : @stevevicrn è oltre i 100 chili da un pezzo. lo vedo bene solo all'Inter. Inter-Miami. o Miami Dolphins in linea d… -