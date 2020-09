Calciomercato Juventus, intreccio di grandi nomi: Ronaldo parte? (Di domenica 13 settembre 2020) Delle clamorose indiscrezioni di mercato sarebbero giunte dalla Spagna in merito ad una possibile futura partenza di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, nonostante si appresti a raggiungere la soglia dei 36 anni il prossimo Febbraio, sembra ancora molto ambito dai grandi club europei. Le sue recenti prestazioni con il Portogallo avrebbero confermato la perfetta tenuta atletica del fuoriclasse bianconero, in grado di gestire l’avanzare dell’età in maniera ottimale. Grazie a delle doti fuori dal comune, Ronaldo sembra dunque avere tutte le carte in regola per continuare una carriera ad altissimi livelli per diverse altre stagioni. Questo invidiabile pregio avrebbe attirato sul cinque volte Parole d’oro l’attenzioni di alcuni club in cerca di una stella, soprattutto in vista delle ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) Delle clamorose indiscrezioni di mercato sarebbero giunte dalla Spagna in merito ad una possibile futuranza di Cristiano. L’asso portoghese, nonostante si appresti a raggiungere la soglia dei 36 anni il prossimo Febbraio, sembra ancora molto ambito daiclub europei. Le sue recenti prestazioni con il Portogallo avrebbero confermato la perfetta tenuta atletica del fuoriclasse bianconero, in grado di gestire l’avanzare dell’età in maniera ottimale. Grazie a delle doti fuori dal comune,sembra dunque avere tutte le carte in regola per continuare una carriera ad altissimi livelli per diverse altre stagioni. Questo invidiabile pregio avrebbe attirato sul cinque volte Parole d’oro l’attenzioni di alcuni club in cerca di una stella, soprattutto in vista delle ...

