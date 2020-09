Auto in fiamme, il conducente si salva (Di domenica 13 settembre 2020) L'uomo alla guida si è accorto del principio d'incendio ed è riuscito ad abbandonare il proprio veicolo in tempo. Leggi su media.tio.ch (Di domenica 13 settembre 2020) L'uomo alla guida si è accorto del principio d'incendio ed è riuscito ad abbandonare il proprio veicolo in tempo.

TerlizziLiveIt : In fiamme tre auto in zona posta. Le foto - bassairpinia : Auto in fiamme nella notte a Gesualdo, indagini dei Carabinieri - - infoitinterno : Reggio Calabria: auto in fiamme a Sbarre nella prima notte della Festa [FOTO LIVE] - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: I #giletgialli tornano in piazza a #Parigi e in altre città francesi. Scontri con la polizia, auto e cassonetti dati alle fiamm… - tg2rai : I #giletgialli tornano in piazza a #Parigi e in altre città francesi. Scontri con la polizia, auto e cassonetti dat… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Pachino, auto in fiamme nella notte Pachino News Usa, emergenza incendi: più di 30 morti lungo la costa ovest

L’emergenza incendi negli Usa sta andando fuori controllo. La costa ovest degli Stati Uniti continua a bruciare per via dei maxi incendi che da diversi giorni stanno colpendo in modo particolare la Ca ...

Gesualdo, auto in fiamme nella notte in pieno centro

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, intervenuti questa notte a Gesualdo (AV) per l’incendio di un’Alfa 166 parcheggiata in Via Roma.

L’emergenza incendi negli Usa sta andando fuori controllo. La costa ovest degli Stati Uniti continua a bruciare per via dei maxi incendi che da diversi giorni stanno colpendo in modo particolare la Ca ...Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, intervenuti questa notte a Gesualdo (AV) per l’incendio di un’Alfa 166 parcheggiata in Via Roma.