Anticipazioni Una Vita mercoledì 16 settembre 2020

(Di domenica 13 settembre 2020) Mercoledì 16– La dichiarazione di Ignacio: Ignacio si dichiara a Rosina davanti agli occhi increduli di Liberto che allora capisce qual è il suo nuovo ruolo nelladella donna e cioè quello dello spettatore. Così pensa bene di lasciarla una volta e per tutte, convinto che Rosina non lo voglia più al suo fianco. La donna è amareggiata dalle sue parole e per quanto alla fine dei conti decida di rifiutare la proposta di Ignacio, pensa che in fondo abbia proprio ragione Liberto sul fatto che non ha più senso essere legati.