La leghista Maria Califfi aggredita dai centri sociali, ma è Mia Khalifa e il post arriva da una pagina troll (Di sabato 12 settembre 2020) Gli amministratori della pagina Amici Lega hanno pubblicato (e poi rimosso) un’immagine che documenterebbe un’aggressione subita dall’attivista Mia Califfi, aggredita dai centri sociali in pieno centro mentre distribuiva volantini della sezione di Pontedera. L’immagine mostrerebbe la ragazza con il naso fasciato dopo aver ricevuto le cure. aggredita in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega!!! Sta bene l’attivista toscana Maria Califfi (sez. Pontedera), vilmente attaccata dai centri sociali. Solo qualche contusione e un naso rotto. E questi sarebbero quelli democratici? Vergogna!! Come abbiamo già detto il post pubblicato dalla ... Leggi su bufale (Di sabato 12 settembre 2020) Gli amministratori dellaAmici Lega hanno pubblicato (e poi rimosso) un’immagine che documenterebbe un’aggressione subita dall’attivista Miadaiin pieno centro mentre distribuiva volantini della sezione di Pontedera. L’immagine mostrerebbe la ragazza con il naso fasciato dopo aver ricevuto le cure.in pieno centro mentre distribuiva volantini della Lega!!! Sta bene l’attivista toscana(sez. Pontedera), vilmente attaccata dai. Solo qualche contusione e un naso rotto. E questi sarebbero quelli democratici? Vergogna!! Come abbiamo già detto ilpubblicato dalla ...

