Cagliari, dg Passetti: “Godin? La trattativa esiste ma è molto difficile” (Di sabato 12 settembre 2020) Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile arrivo di Diego Godin dall’Inter. “La trattativa esiste, è inutile negarlo” spiega Passetti, “siamo contenti del fatto che il giocatore abbia manifestato molto interesse per Cagliari. La trattativa però è molto difficile, non ci facciamo illusioni“. “Ci sono delle complessità” sottolinea il direttore generale del club sardo, “stiamo cercando di capire se la cosa può andare in porto”. “Under? Non mi risulta, si fanno tanti nomi ma il suo ad oggi non è in agenda” ha aggiunto in conclusione Passetti. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Il direttore generale del, Mario, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile arrivo di Diego Godin dall’Inter. “La, è inutile negarlo” spiega, “siamo contenti del fatto che il giocatore abbia manifestatointeresse per. Laperò èdifficile, non ci facciamo illusioni“. “Ci sono delle complessità” sottolinea il direttore generale del club sardo, “stiamo cercando di capire se la cosa può andare in porto”. “Under? Non mi risulta, si fanno tanti nomi ma il suo ad oggi non è in agenda” ha aggiunto in conclusione

